Drame de Montpellier: le conducteur est Marocain

Du nouveau dans l’affaire du conducteur qui a percuté plusieurs membres d’une famille, jeudi à Montpellier, causant la mort de la mère d’origine marocaine. L’accident, qui est survenu lors des célébrations de la qualification de l’Algérie pour les demi-finales de la CAN 2019, a fait également deux blessés graves. Une adolescente et le bébé de la mère décédée.

Une source bien informée a indiqué à Le Site Info que le mis en cause est d’origine marocaine, et non algérienne, comme cela a été relayé par plusieurs sources.

Et d’ajouter que le chauffard “était dans un état anormal, après avoir consommé des stupéfiants”, soulignant par ailleurs que l’Ambassade du Maroc “est intervenue pour que le bébé, qui est dans un état critique, puisse bénéficier des soins nécessaires”.

Pour sa part, Le Parisien précise que le conducteur, âgé de 21 ans, “n’a aucun antécédent judiciaire et s’est avéré négatif aux premiers contrôles d’alcool et stupéfiants”. Il a été placé en garde à vue, “en état de choc”.

“Selon son beau-frère, l’homme ne serait ni supporter ni même algérien – comme l’avaient indiqué des sources policières vendredi matin – mais ‘d’origine marocaine’ et travaillerait à l’hôpital dans la sécurité incendie. Sa mère, en pleurs au téléphone, affirme que son fils était ‘sorti pour chercher à manger'”, rapporte le média français.

Et de poursuivre: “Ce dernier ne ferait donc pas partie des fêtards avant le choc mais, selon le parquet, aurait été ‘pris dans un contexte de liesse festive'”. “Les versions divergent néanmoins selon les témoins, puisque certains affirment l’avoir vu faire plusieurs tours à vive allure… Sur place, des traces de pneu et quelques débris de véhicules sont toujours visibles à côté des marquages effectués au sol pour les besoins de l’enquête”, indique-t-on.