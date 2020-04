Donald Trump vous souhaite un bon Ramadan 2020!

Le président américain Donald Trump a souhaité ce jeudi un Ramadan “béni et paisible à tous les musulmans, aux Etats-Unis et dans le monde”.

“Pour des millions de personnes dans le monde, ce mois sacré est l’occasion de renouveler et de renforcer leur foi par un jeûne rigoureux, une prière dévote, une méditation réfléchie, la lecture du Coran et des actes de charité”, a indiqué, dans un message à cette occasion, le président Trump, notant que “ces actes sont étroitement alignés sur les valeurs universelles que la foi islamique promeut – la paix, la gentillesse, l’amour et le respect d’autrui”.

“Au cours des derniers mois, nous avons vu à quel point le pouvoir de la prière peut être important dans les moments difficiles”, a poursuivi le Locataire de la Maison Blanche, en référence à la pandémie du coronavirus.

“Aujourd’hui, alors que le mois sacré du Ramadan commence, je prie pour que ceux qui observent ce temps sacré trouvent réconfort et réconfort dans leur foi”, a-t-il dit. Le mois sacré du Ramadan débutera vendredi aux Etats-Unis, ont annoncé les associations et instances représentatives des musulmans d’Amérique.

M.S. (avec MAP)