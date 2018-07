Donald Trump menace l’Iran

Dimanche dernier, le président américain Donald Trump a demandé à son homologue iranien Hassan Rohani de ne plus menacer les Etats-Unis, sous peine d’en subir les conséquences.

“Ne menacez plus les Etats-Unis sous peine d’en subir des conséquences telles que peu de personnes en ont subi dans l’histoire”, a mis en garde Trump sur Twitter. “Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles aberrantes de violence et de mort”, a lancé Trump.

Cette mise en garde intervient après les déclarations du président iranien, dans lesquelles il a prévenu Donald Trump qu’une guerre avec l’Iran serait “la mère de toutes les guerres”.

“L’Amérique devrait savoir que la paix avec l’Iran est la mère de toutes les paix et que la guerre avec l’Iran est la mère de toutes les guerres”, avait lâché Hassan Rohani devant des diplomates à Téhéran. Pour sa part, le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a comparé le gouvernement iranien à une véritable “mafia”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018