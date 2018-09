Donald Trump attaque Nike

Dans un tweet publié ce mercredi, le président américain Donald Trump a attaqué la société Nike à cause de sa dernière campagne publicitaire dont l’acteur principal est le joueur de football américain controversé Colin Kaepernick. Ce dernier avait créé une polémique à travers son boycott de l’hymne américain avant les matches de NFL en mettant le genou à terre. Le joueur avait lancé en 2016 un mouvement de protestation contre les violences raciales.

“Exactement comme la NFL, dont les audiences TV ont fortement baissé, Nike se fait complètement assassiner par la colère et les boycotts. Je me demande s’ils avaient imaginé que cela se passerait comme cela?”. C’est ainsi que Donald Trump a réagi face à la pub de Nike.

Le spot publicitaire de Nike a été diffusé pour la première fois mercredi avec la voix de Kaepernick, ainsi que des images du joueur américain de basket-ball LeBron James, de la joueuse de tennis américaine Serena Williams, ou encore du joueur de football américain Shaqueem Griffin.

A noter que des internautes américains ont posté des photos et vidéos en train de brûler ou couper les tenues de Nike en considérant Kaepernick comme un traitre.

I.M.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018