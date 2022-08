Amr Diab et Dina El Sherbiny de nouveau en couple ? (VIDEO)

Les deux stars égyptiennes sont-elles de nouveau liées sentimentalement ? Dina El Sherbiny a été aperçue non loin du nouveau projet touristique fraichement inauguré par Amr Diab au niveau de la côte nord de l’Égypte.

Selon le compte Instagram et la presse locale, la présence d’El Sherbiny serait « purement » axée business, puisqu’elle vient de se lancer dans le monde de la mode, à travers une collaboration avec la marque « Dolls & Dons ».

Si les rumeurs évoquent une possible reconnexion entre les deux stars, cela est surtout alimenté par le fait que l’actrice de 37 ans et le chanteur de 60 ans étaient en couple entre 2019 et 2021. Mais cela n’a jamais été confirmé par les deux parties, préférant faire profil bas sur leur vie privée.

A.O.