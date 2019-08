Diam’s: comment je me suis convertie à l’Islam (VIDEO)

C’est une sortie médiatique pour le moins inattendue. Diam’s, l’ancienne rappeuse française, qui avait presque disparu depuis 2012, a enfin brisé le silence.

Diam’s a accordé une interview exclusive à Arab News, un média saoudien, dans laquelle elle revient sur sa conversion à l’Islam et sur les raisons qui l’ont poussé a tout laisser tomber.

“Tout cela, l’argent, le succès, le pouvoir… ne m’ont pas rendu heureuse”, a-t-elle déclaré lors de son séjour à La Mecque. Et d’ajouter: “Je cherchais le bonheur, j’étais vraiment très triste et j’étais seule. Je me demandais pourquoi j’étais sur terre. Je savais que ce n’était pas là pour être riche ou célèbre, parce que j’avais ces choses et qu’elles ne me rendaient pas heureuse. Alors j’ai commencé à chercher des réponses à toutes mes questions”.

Tout a commencé lorsqu’elle a rendu visite à son amie Sousou, qui était musulmane. Au cours de cette rencontre, son amie s’était excusée pour quelques minutes afin de faire ses prières du soir. Diam’s a soudainement ressentie l’envie de rejoindre Soussou dans la prière. “Quand j’ai prié avec elle et que je me suis prosternée, je me suis sentie en relation avec Dieu”, a-t-elle confié.

Quelques jours après, elle a obtenu une copie du Coran et a commencé à le lire lors d’un voyage. “Ce fut une révélation…Je suis devenue intimement convaincue que Dieu existe. Plus je lisais, plus j’étais convaincue. Jusque-là, je croyais en un seul Dieu, mais j’étais chrétienne dans mon cœur ou, plutôt, je ne savais pas exactement ce que j’étais”, a-t-elle confié.

En 2007, alors qu’elle semblait atteindre son apogée, Diam’s a plongé dans une profonde dépression. Après un long séjour à l’hôpital psychiatrique, la célèbre râpeuse française s’est convertie à l’Islam et a décidé de mettre un terme à sa carrière. Elle publie deux livres en 2012 et 2015, une autobiographie sobre et un deuxième intitulé “Mélanie, française et musulmane”.

La Française a toujours des millions de fans dans le monde. Sans parler de ses nombreux prix remportés tels que le MTV European Music Award du meilleur artiste français, ainsi que les NRJ Music Awards du meilleur artiste, du meilleur album et de la meilleure chanson.

