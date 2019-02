Devinez où se trouve la plus belle plage au monde, d’après TripAdvisor

La plage Baia do Sancho au Brésil s’est vue décerner le titre de la plus belle plage du monde par les utilisateurs du site spécialisé en tourisme TripAdvisor.

D’après le palmarès des Traveller’s Choice Awards des meilleures plages pour 2019, établi sur la base d’avis de millions de touristes à travers le monde, Baia do Sancho, située sur l’archipel Fernando de Noronha, vient en tête devant célébrissime plage de Varadero, à Cuba, très courue des adeptes de snorkeling.

Complétant le podium du classement des plus belles plages, figure Eagle Beach, à Aruba, une île des antilles néerlandaises dans les Caraïbes.

Louée pour ses falaises spectaculaires, ses eaux turquoise et sa situation isolée, la plage brésilienne est célèbre chez les surfeurs et les plongeurs pour la richesse de sa faune et de sa flore sous-marines.

Lors de la précédente édition du classement, Baia do Sancho, connue sous le nom de “la perle au milieu de l’océan atlantique”, était classée deuxième derrière Grace Bay (îles Turques-et-Caïques).

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2001, l’archipel Fernando de Noronha, au large de la ville de Natal, abrite la plus forte concentration d’oiseaux marins tropicaux de l’Atlantique Ouest, et ses eaux sont une importante zone de nourriture et de reproduction pour les thons, les requins et certains mammifères marins.

Le lieu est également connu pour sa proximité avec la “baie des dauphins”, le seul endroit au monde peuplé d’une forte concentration de dauphins.

