Des morts dans un violent incendie à Paris (VIDEO)

Le violent incendie d’un immeuble d’habitation à Paris, qui a fait 8 morts selon un nouveau bilan, serait d’origine criminelle, a déclaré, lundi matin, le procureur de la république de Paris, qui a annoncé l’interpellation d’une femme.

“La thèse criminelle est privilégiée et une personne habitante de l’immeuble a été interpellée et placée en garde à vue”, a indiqué le procureur de la république de Paris, Rémy Heitz . Le corps d’une huitième victime a été découvert sous les décombres de cet immeuble résidentiel de 8 étages, a ajouté le procureur qui a annoncé l’ouverture d’une enquête pour jeter la lumière sur les causes de ce drame.

L’incendie a également fait une trentaine de blessés, dont une personne en urgence absolue. L’incendie, qui s’est déclaré dans un immeuble du 16e arrondissement, a été maîtrisé vers 6 heures du matin et les pompiers s’attellent toujours à éteindre les braises pour poursuivre les reconnaissances, qui ne sont toujours pas terminées.

“Le bilan peut encore évoluer”, a indiqué le porte-parole des pompiers, le capitaine Clément Cognon, cité par les médias du pays. Le 12 janvier, une explosion de gaz suivie d’un incendie avait fait quatre morts dans le 9e arrondissement de Paris, dans le centre de la capitale.

S.L. (avec MAP)