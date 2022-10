Des militantes écologiques dégradent un Van Gogh à 84 millions d’euros (VIDEO)

Une peinture à l’huile du célèbre peintre néerlandais Van Gogh a été abîmée dans la journée du 14 octobre en Angleterre. ʺLes Tournesolsʺ a été aspergé de soupe par deux militantes appartenant au mouvement Just Stop Oil.

Le mouvement basé au Royaume-Uni aspire à arrêter l’octroi de nouvelles licences et la production de carburant fossile. Deux jeunes femmes affiliées au mouvement ont aspergé de soupe le précieux tableau exposé à la National Gallery londonienne et dont la valeur est estimée à 84 millions d’euros afin de dénoncer l’impact des énergies fossiles sur la hausse du coût de la vie.

Les deux militantes, qui se sont collées au mur, ont crié: ʺQu’est-ce qu’il a le plus de valeur, l’art ou la vie ? Êtes-vous plus préoccupés par la protection d’un tableau ou par la protection de notre planète et de ses habitants ?ʺ. L’une d’elles aurait rajouté: ʺ La crise du coût de la vie vient des énergies fossiles — la vie quotidienne est devenue inabordable pour des millions de familles qui ont froid et faim — Elles n’ont même pas les moyens de s’acheter une boîte de soupeʺ.

A.O.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫

🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022