Déraillement d’un train en Espagne: un mort (VIDEO)

ESPAGNE -Le train transportait 131 passagers. Il a déraillé ce mardi matin dans la région de Barcelone. Bilan provisoire: un mort et 44 blessés selon la Protection civile. Les secours sont sur place.

Même si les causes ne sont pas encore connues, un responsable a indiqué que ce serait un glissement de terrain dû aux pluies diluviennes qui aurait provoqué ce drame.

L’opérateur de la ligne entre Barcelone et Manresa, la société Adif, indique sur son compte Twitter que la circulation a été interrompue. Sur les 131 passagers que transportait le train, 86 sont sains et saufs et ont été pris en charge.

S.L. (avec agences)

Primeres imatges del tren accidentat https://t.co/3dIrN9qaRX pic.twitter.com/lwO8Hb7Pfd — El País Cat (@elpaiscat) November 20, 2018