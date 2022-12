Départ pour la Lune du premier rover arabe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier rover lunaire arabe, l’astromobile émirati Rashid, vient d’être lancé vers la surface de la Lune, parti en milieu de semaine à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Il s’agit d’un décollage historique qui comprend également le premier alunisseur japonais, à l’initiative de la mission Hakuto-R M1 de l’entreprise japonaise ispace, rapportent des médias spécialisés.

L’arrivée sur la Lune est prévue dans quatre mois pour Hakuto-R. En avril prochain, l’atterrisseur nippon tentera de se poser à l’intérieur du cratère d’impact Atlas sur la face visible de la Lune, un atterrissage périlleux que seuls les États-Unis, la Russie (Union soviétique) et la Chine ont pour le moment réussi à le faire, selon la même source.

En cas de succès, Hakuto-R déposera sur la Lune le petit rover Rashid construit par les Émirats arabes unis, qui ont déjà depuis 2021 une sonde Hope en orbite autour de la planète Mars. Ce premier rover lunaire arabe devra étudier le sol et mesurer des charges électriques en surface.

Hakuto-R déposera également sur la Lune un robot lunaire transformable qui est une sphère de 8 cm de diamètre et d’une masse de 250 g. Il s’ouvrira pour prendre une forme cylindrique (un axe et deux roues hémisphériques), avec des caméras pour des observations de la surface de la Lune.

Avec la mission Hakuto-R M1, Takeshi Hakamada, le fondateur et patron de ispace, ambitionne de jeter les bases pour » libérer le potentiel de la Lune et la transformer en un système économique robuste et dynamique. » Il évoque notamment une contribution au programme Artemis de la Nasa en tant que service de transport lunaire commercial.

En même temps que la mission Hakuto-R M1, la fusée Falcon 9 a placé sur une orbite de transfert lunaire la mission Lunar Flashlight du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. Lunar Flashlight se concentrera sur des régions constamment dans l’ombre entre 12,6 km et 52,4 km d’altitude. Un réflectomètre à quatre lasers (proche infrarouge) permettra de rechercher de la glace d’eau en surface à l’approche du pôle sud de la Lune.