Départ du premier train touristique de Wuhan depuis le début de l’épidémie

Un train touristique transportant 950 passagers est parti samedi matin de Wuhan pour une visite touristique de deux jours dans la ville de Xiangyang, dans la même province.

Ce train touristique, lancé par le bureau de Wuhan de l’entreprise China Railway, est le premier à partir de Wuhan depuis que la ville a été durement touchée par l’épidémie du coronavirus. Les touristes visiteront l’ancienne muraille de la ville, la rivière Xiang shui et d’autres sites historiques et culturels au cours du week-end, tout en respectant les règles régulières de prévention et de contrôle des épidémies, indique le bureau.

Le bureau a également pris des dispositions concernant les heures de montée et de descente du train, et a ouvert des passages dédiés à l’entrée et une zone d’attente pour les passagers. D’autres lignes de trains touristiques seront lancées pour stimuler le tourisme, ajoute la même source.