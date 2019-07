Découvrez les premières photos du fils d’Harry et Meghan

Le baptême d’Archie Harrison Mountbatten- Windsor, fils du prince Harry et de Meghan Markle a eu lieu samedi 6 juillet dans la chapelle privée du château de Windsor.

25 invités seulement ont pris part à cette cérémonie intimiste comme le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate Midletton, Doria la mère de Meghan et les deux sœurs de Lady Di.

Quelques minutes après la cérémonie, le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Sussex a dévoilé deux photos où l’on découvre enfin le visage du petit Archie dans les bras de sa mère. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ressemble tellement au prince Harry.

