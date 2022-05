Découverte de la plus grosse dent d’un reptile géant préhistorique

Les fossiles de trois immenses reptiles marins, des ichtyosaures ayant vécu il y a environ 205 millions d’années, ont été découverts dans les Alpes suisses, dont la plus grosse dent jamais retrouvée de cet animal, selon une étude parue jeudi. Il s’agit d’une dent « énorme, même pour un ichtyosaure, avec une racine de 60 millimètres de diamètre », a détaillé dans un communiqué le professeur Martin Sander, auteur principal de ces travaux publiés dans le « Journal of Vertebrate Paleontology ».

Pouvant peser jusqu’à 80 tonnes et mesurer plus de 20 mètres, les ichtyosaures, qui avaient un corps allongé et une petite tête, sont considérés parmi les plus grands animaux ayant existé.

Les spécimens étudiés ont été sortis de terre entre 1976 et 1990, dans le canton des Grisons en Suisse, mais n’ont été étudiés en détail que récemment. Ils ont été retrouvés à 2.800 m d’altitude, le fond marin de l’époque, qui entourait l’unique supercontinent existant (la Pangée), s’étant retrouvé peu à peu, du fait de la tectonique des plaques, au sommet de ces montagnes. D’un premier ichthyosaure ont été retrouvés une série de dix fragments de côtes, accompagnés d’une vertèbre, suggérant un animal d’environ 20 mètres de long, soit peu ou prou l’équivalent du plus grand spécimen jamais découvert (21 mètres), nommé Shonisaurus sikanniensis et retrouvé au Canada, selon les chercheurs.

La plus grosse dent jamais découverte jusqu’ici (et la seule autre pour un ichtyosaure géant) mesurait 20 millimètres de diamètre, issue d’un animal long de 18 mètres, découverte au Canada. Le deuxième animal mesurait lui environ 15 mètres, selon les sept vertèbres examinées, précise-t-on.