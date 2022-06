Décès liés à la covid-19: les prévisions de l’OMS

Les décès dus au nouveau coronavirus devraient diminuer de près de 94% cette année en Afrique, par rapport à 2021, l’année la plus meurtrière de la pandémie sur le continent, a indiqué jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Selon une nouvelle modélisation de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, les décès estimés dans la région africaine se réduiront à environ 60 par jour en 2022. Dans le même temps, les infections devraient baisser d’un peu plus d’un quart cette année.

« Le faible nombre de décès attendus cette année est une grande réussite pour la région et témoigne des efforts des pays et des partenaires », a déclaré dans un communiqué Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

» C’était un bilan catastrophiquement élevé », a rappelé la Dre Moeti. La modélisation suggère qu’environ 23.000 décès sont attendus d’ici la fin 2022 si les variantes actuelles et la dynamique de transmission restent constantes. Cependant, une variante 200% plus mortelle entraînerait une augmentation du nombre de décès à plus de 70.000.

L’année dernière, le continent était sur une moyenne 970 décès par jour.

Selon l’analyse, qui a été publiée cette semaine dans la revue scientifique The Lancet Global Health, l’écart entre le nombre de cas et de décès en 2022 est dû à l’augmentation de la vaccination, à l’amélioration de la réponse à la pandémie et à l’immunité naturelle résultant d’infections antérieures qui, sans empêcher les réinfections, stoppent les formes graves de la maladie et les décès.

S.L. (avec MAP)