Décès d’une icône de la chanson espagnole (vidéo)

Camilo Blanes Cortés, connu sous le pseudonyme de Camilo Cortés, un des chanteurs et compositeurs les plus connus en Espagne, est décédé dimanche à l’âge de 72 ans, a annoncé sa famille.

Avec plus de 100 millions de disques vendus, Camilo Sesto est le doyen d’une génération d’artistes et de chanteurs espagnols ayant marqué les années 70, 80 et 90 du dernier siècle.

Ses plus grands succès sont Melina, Perdóname, Jamás, ¿Quieres ser mi Amante?, Madre, El Amor de Mi Vida, Amor…Amar, Mi Angel Azul, Girasol, Getsemani, Algo de mí, Sólo un Hombre, Angela, To be a Man,Huracán de Amor, No Sabes cuánto te quiero, et El meu Cor es d’Alcoi.

Camilo Sesto, dont la vie artistique peut se diviser en plusieurs étapes, est connu notamment pour sa contribution aux succès du groupe “Los Dayson et Los Botines” et pour ses chansons en duo, généralement ou toutes écrites par lui-même.