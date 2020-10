Décès de Sean Connery à l’âge de 90 ans

L’acteur écossais Sean Connery est décédé ce samedi à l’âge de 90 ans. L’annonce a été faite par sa famille, affirmant que l’éternel James Bond s’est éteint dans son sommeil, dans la nuit du vendredi au samedi dans les Bahamas.

Il n’était « pas bien depuis un certain temps », a confié son fils Jason Connery à la BBC.

Sean Connery, né en 1930 à Edimbourg, a endossé 7 fois le rôle de l’agent 007. Lors de sa longue carrière couronnée de prix, l’acteur a remporté un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes. L’Ecossais avait également joué auprès d’Alfred Hitchcock (« Pas de printemps pour Marnie »), Sidney Lumet (« La Colline des hommes perdus », « The Offence »), John Huston (« L’homme qui voulut être roi ») ou Steven Spielberg pour « Indiana Jones et la Dernière Croisade ».

H.M.