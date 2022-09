Décès de la reine Elizabeth II: la Premier League fait une annonce

Tous les matches du championnat anglais de football programmés ce week-end ont été reportés, en signe de respect après le décès de la Reine Elizabeth II jeudi, ont annoncé les organisateurs vendredi.

« En honneur de sa vie extraordinaire et de sa contribution à la nation, et en signe de respect, la journée de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris la rencontre de lundi soir », précise un communiqué de la Premier League.

« Nos clubs et nous-mêmes tenons à rendre hommage à Sa Majesté pour le service inébranlable qu’elle a rendu à notre pays », a commenté Richard Masters, directeur général de l’instance, dans le communiqué. « C’est un moment extrêmement triste non seulement pour la nation, mais aussi pour les millions de personnes dans le monde qui l’admiraient, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition », a-t-il ajouté.

S.L. (avec MAP)