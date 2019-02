Decathlon: la France renonce au Hijab, mais pas le Maroc

Decathlon a finalement renoncé à la commercialisation du «hijab de running» après la vive polémique suscitée en France. “Ce produit ne sera jusqu’à nouvel ordre pas commercialisé en France. Mais il est commercialisé au Maroc”, a précisé sur RTL le directeur de la communication de Decathlon Xavier Rivoire.

Cette décision a été prise suite aux nombreux messages d’indignation sur les réseaux sociaux et les appels au boycott exprimés par des responsables politiques. Plusieurs Français ont en effet exprimé leur colère sur Twitter et accusé la marque de grande distribution sportive de promouvoir l’islam radical et de marginaliser les femmes.

«Décathlon se soumet également à l’islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d’un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes. Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l’autel du marché et du marketing communautaire. Après le Hijab, allez-vous proposer le Coran ? des ceintures explosives ?», a écrit un internaute. «Le hijab est un accessoire misogyne. Honte à vous d’en faire la promotion et d’en tirer profit. Cessez de stigmatiser le corps de femmes ! De la tête aux pieds: non, nous ne sommes pas impures !», s’est insurgée une autre. «Vendre le Hijab, c’est se soumettre à une idéologie inégalitaire et rétrograde. Boycotter Décathlon, c’est résister à l’islamisation de l’Occident», peut-on lire sur Twitter.

Commercialisé au Maroc, le «hijab de running» connaît un succès incontestable. Sur la page officielle de Decathlon Maroc, plusieurs internautes ont applaudi l’initiative de l’enseigne sportive. «Ne vous soumettez pas à la pression de la France. Je vous félicite pour votre courage», a écrit un internaute.

Plusieurs Marocaines ont d’ailleurs appelé la marque à commercialiser d’autres produits sportifs pour voilées.

«Il ne faut pas exagérer. Il faut de tout pour faire un monde. Moi je le porterais bien en hiver. J’en achèterai dès qu’ils seront commercialisés en France. En plus, pourquoi fustiger les femmes qui tiennent à leur religion et qui ont en besoin pour faire du sport?», s’est insurgé une Française sur la page officielle de Decathlon Maroc.

Rappelons que ce nouvel accessoire destiné aux coureuses souhaitant se couvrir la tête et le cou pendant leurs activités est disponible en noir et blanc et coûte 79 dirhams.

