De jeunes marocains bouleversent le jury de “Got Talent Espana” (VIDEO)

BEST OF – Des mineurs marocains issus de centres d’accueil à Melilla ont participé à l’émission “Got Talent España”. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces jeunes n’ont pas laissé le jury de marbre.

En larmes, les trois juges leurs ont même accordé le Golden Buzzer, qui les propulse directement en demi-finale. Les spectateurs, également touchés par la magnifique prestation de ces jeunes, leurs ont offert une véritable standing ovation.

Encadrés par l’association espagnoles Nana, les mineurs marocains, lors de leur passage devant le jury, ont interprété une chorégraphie reflétant leur douloureux vécu d’enfants abandonnés. Avant d’entamer leur show, ils ont confié au jury qu’ils aspirent à donner de l’espoir aux personnes qui luttent contre les obstacles de la vie. «On veut montrer que nous sommes de bonnes personnes qui ont des rêves», ont-ils assuré. L’émotion était à son comble sur le plateau. La vidéo de la rediffusion postée sur YouTube a eu un succès fou.

N.M.