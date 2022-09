David Beckham attend 12 heures pour rendre un dernier hommage à la reine Élisabeth II (VIDEO)

David Beckham était dans la file d’attente devant Westminster Hall pour voir le cercueil de la reine Élisabeth II et lui rendre un dernier hommage.

L’ex-capitaine de l’équipe nationale anglaise s’est montré ému. « Nous voulons tous être ici ensemble. Nous voulons tous vivre quelque chose où nous célébrons la vie incroyable de notre reine et je pense que quelque chose comme ça aujourd’hui est destiné à être partagé ensemble », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid à la BBC. Beckham est resté parmi les présents plus de 12 heures à attendre son tour pour rendre un dernier hommage à la défunte monarque.

Plus tard à l’intérieur de Westminster Hall, des images de la BBC montraient Beckham inclinant sobrement la tête devant le cercueil.

A.O.