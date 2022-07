Dana Alotaibi, la youtubeuse tuée au USA, était-elle Marocaine ?

La nationalité de la youtubeuse Dana Alotaibi, qui a été mortellement poignardée par son mari, suscite de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux. Cela a été fortement contesté par son époux américain qui vit à Hawaï, surtout que plusieurs médias et plateformes arabes et autres l’avaient toujours présentée en tant que Marocaine.

Auparavant, Dana Alotaibi avait révélé, via des enregistrements vidéos qu’elle avait publiés sur ses comptes, qu’elle est Américaine, mais Saoudienne seulement de nom, au moins. Elle avait précisé que son père est Saoudien, de la ville de Ryad,, et qu’elle n’avait aucune relation avec lui depuis qu’elle avait l’âge de dix ans.

Dans ces enregistrements, la célèbre youtubeuse avait ajouté que son père voulait lui donner une éducation islamique conservatrice, mais que sa mère, de nationalité colombienne, s’y est catégoriquement opposé. Aussi, le père avait-il coupé court avec sa femme et sa fille, depuis ce moment. Et de poursuivre que par la suite, elle avait élevée par sa mère, qui était de confession chrétienne, jusqu’à ce quelle grandisse aux Etats-Unis.

A noter que le crime dont a été victime Dana Alotaibi a été perpétré sur la voie publique et ce, après de grands différends au sein du couple pendant les périodes précédentes: Et la youtubeuse avait tenté, à plusieurs reprises, de se séparer de son mari et d’ oublier leurs relations tumultueuses et violentes. Elle avait même publié des vidéos sur YouTube où elle se plaignait des violences conjugales qu’elle subissait.

Dana Alotaibi était enceinte de trois mois quand elle a succombé aux coups de poignard assénés par son conjoint!

