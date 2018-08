Crise diplomatique entre l’Arabie saoudite et le Canada

Le ministère saoudien a souligné que ces mesures ont été prises après avoir pris connaissance des propos “de la ministre canadienne des Affaires étrangères et de l’ambassade du Canada à Riyad, concernant ce qu’elles ont qualifié de militants de la société civile arrêtés dans le royaume et elles appelaient les autorités du royaume à les libérer immédiatement”.

Il a en outre annoncé que l’ambassadeur du Canada à Ryad avait 24 heures pour quitter le pays et que le royaume avait décidé de “geler toutes nouvelles transactions concernant le commerce et les investissements” avec le Canada, en raison des déclarations du ministère canadien des Affaires étrangères qui constituent “une ingérence claire et flagrante dans les affaires intérieures du royaume”.