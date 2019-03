Crash d’Ethiopian Airlines: l’ONU endeuillée

Au moins vingt-et-un employés des Nations-Unies ont péri dans le crash dimanche du Boeing 737-Max d’Ethiopian Airlines près d’Addis-Abeba, selon un nouveau bilan annoncé, lundi à New York, par le porte-parole du Secrétaire général de cette organisation.

“Nous avons la confirmation que 21 membres du personnel de différentes parties du système (des Nations-Unies) ont péri dans le crash” d’avion qui a fait au total 157 morts, a indiqué Stéphane Dujarric, lors de son point de presse quotidien.

Plus tôt dans la journée, l’office des Nations-Unies à Nairobi avait annoncé que 19 employés de l’ONU ont péri dans le crash de l’appareil qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi.

Les 21 employés de l’ONU devaient participer à la 4e assemblée des Nations-Unies pour l’Environnement qui a débuté ses travaux lundi dans la capitale kényane.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré «profondément attristé par les pertes tragiques en vies humaines» dans cet accident aérien.

Guterres a transmis ses “sincères condoléances et a exprimé sa solidarité aux familles et aux proches des victimes, y compris ceux des membres du personnel des Nations-Unies, ainsi que ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple éthiopiens”, a dit son porte-parole.

Les 21 employés de l’ONU qui ont péri dans l’accident font partie notamment du Programme alimentaire mondial (PAM), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Soudan du Sud et la Mission d’assistance des Nations-Unies en Somalie (UNSOM), ainsi que l’Office des Nations Unies à Nairobi (UNON).

L’ONU est en contact avec les autorités éthiopiennes et «travaille en étroite collaboration avec elles pour établir les détails concernant le personnel des Nations Unies qui a perdu la vie dans cette tragédie», a ajouté le porte-parole du Secrétaire général.

Au siège des Nations-Unies à New York, les drapeaux de l’organisation étaient en berne lundi en hommage à ses employés tués dans le crash.

