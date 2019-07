Crash d’Ethiopian Airlines: ce qu’a décidé Boeing pour les familles

Boeing va consacrer la moitié des 100 millions de dollars promis au titre de l’aide financière à court terme aux familles des victimes des vols Lion Air 610 et Ethiopian Airlines 302. À cet effet, Boeing a également chargé Kenneth Feinberg et Camille Biros, experts américains spécialisés dans la création et la gestion des fonds d’indemnisation des victimes, d’assurer la mise en place et l’administration de ce fonds.

“Les nombreuses vies perdues dans les deux accidents continuent de peser lourdement sur tous les employés de Boeing, et nous ressentons une profonde tristesse pour les parents et les proches de toutes les personnes qui étaient à bord”, a déclaré Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing. “Dans le cadre de notre partenariat avec Kenneth Feinberg et Camille Biros, nous espérons que les familles touchées recevront l’aide nécessaire aussi rapidement et aussi efficacement que possible”.

Cette somme de 50 millions de dollars représente la première partie des 100 millions de dollars que Boeing s’est engagé à verser afin de répondre aux besoins des familles et des communautés touchées par ces deux accidents. Les sommes gérées par Kenneth Feinberg et Camille Biros seront versées indépendamment de toute indemnisation obtenue par voie judiciaire.

“Nous sommes honorés d’assumer cette importante mission et de gérer la distribution de l’aide financière dont ont besoin les familles des victimes de ces deux tragédies”, a souligné Kenneth Feinberg.

Camille Biros, co-administratrice de ce fonds, a ajouté : “Nous savons combien il est important d’aider les familles des victimes qui ont vécu une tragédie personnelle et nous mettrons tout en œuvre pour concevoir et administrer ce fonds en vue de distribuer les sommes annoncées aussi efficacement et aussi rapidement que possible”.