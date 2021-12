Covid: le Portugal démarre la vaccination des 5-11 ans

Le Portugal a démarré samedi sa campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, emboîtant le pas à d’autres pays d’Europe en pleine progression du variant Omicron.

Près de 80.000 enfants, sur les quelque 640.000 compris dans cette tranche d’âge, se sont inscrits pour recevoir ce week-end une première dose du vaccin pédiatrique Pfizer.

« J’étais inquiet, mais plus maintenant », témoigne Paulo, un garçon de 10 ans après avoir reçu sa piqûre dans un centre de vaccination à Lisbonne.

« Son grand frère de 12 ans était déjà vacciné, donc lui aussi voulait venir », précise sa maman, Zélia Monte, en se disant « soulagée » que toute la famille soit désormais vaccinée car le grand-père des enfants, âgé de 85 ans, vit avec eux.

« Je respecte l’avis des médecins et ils disent que les vaccins sont sûrs », déclare Joana Espirito Santo, une maman de 41 ans employée dans un call-center qui accompagne ses jumeaux de 11 ans. « Ce sont les +fake news+ qui me font peur ».

Lançant un appel en faveur de la vaccination, le Premier ministre Antonio Costa a expliqué vendredi que la progression du nouveau coronavirus était plus forte « chez les enfants non vaccinés et leurs parents ».

