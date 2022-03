Covid. La pandémie a fait plus de 6 millions de morts dans le monde

Le nombre de morts liés à la pandémie de coronavirus dans le monde a dépassé 6 millions lundi, selon les données de l’Université américaine Johns Hopkins.

Ces statistiques interviennent alors que la pandémie entame sa troisième année. Les États-Unis ont enregistré le nombre le plus élevé de décès avec plus de 958.000 cas, suivis du Brésil et de l’Inde, qui ont enregistré respectivement 652.400 et 515.100 décès des suites du Covid-19.

Selon les autorités sanitaires américaines, le risque de mourir du virus est 41 fois plus élevé pour les adultes non vaccinés en décembre que pour les adultes entièrement vaccinés et ayant bénéficié de la dose de rappel.

La disparité dans l’accès aux vaccins continue de persister à travers le monde. Seulement 6,95 % de la population des pays à faible revenu sont entièrement vaccinées contre plus de 73 % dans les pays à revenu élevé.

« Au cours des derniers mois, nous avons constaté des niveaux sans précédent de transmission de maladies à travers le monde en raison de la variante Omicron. Pourtant, un accès inégal aux vaccins, aux tests aux traitements sévissent, prolongeant la pandémie », indique un communiqué publié lundi par le Fonds monétaire internationale, la Banque Mondiale et l’Organisation mondiale du commerce au terme de consultations avec l’UNICEF, les mécanismes Gavi et l’Alliance du vaccin, avec les patrons des principaux producteurs de vaccins.

Selon la même source, 23 pays n’ont pas encore complètement vacciné 10 % de leur population, 73 pays n’ont pas encore atteint une couverture de 40 % et beaucoup d’autres devraient manquer l’objectif de 70 % d’ici le milieu de cette année.

« Les plus grands défis » se situent dans les pays à faible revenu, qui sont concentrés en Afrique. Seulement 7 % des personnes dans ces pays ont été entièrement vaccinées, contre 73 % dans les pays à revenu élevé, selon la même source.

AY