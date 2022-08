Covid. Etats-Unis: les autorités allègent les mesures sanitaires

Les autorités sanitaires américaines ont réduit ce jeudi les directives de mise en quarantaine et de test de dépistage du Covid-19 dans des environnements tels que les écoles, dans un signe d’assouplissement des mesures de précaution et de la protection plus élevée des traitements et des infections antérieures.

La principale agence de santé des Etats-Unis (CDC) ne recommande plus que les personnes ayant été exposées au Covid de s’isoler tant qu’elles ne se sentent pas malades, leur conseillant néanmoins de se faire tester après cinq jours et de porter un masque de bonne qualité en public pendant 10 journées. Elles doivent encore s’isoler des autres pendant au moins cinq jours s’ils sont positifs.

L’agence américaine a également abandonné sa recommandation de dépister les personnes asymptomatiques pour le virus dans la plupart des contextes. Le CDC a déclaré que le dépistage pourrait toujours être bénéfique dans les lieux à haut risque, notamment les établissements de soins de longue durée et les établissements pénitentiaires.

Pour les écoles et les garderies, les autorités sanitaires ne recommandent plus de quarantaine pour les élèves exposés au virus, reflétant les changements dans ses orientations générales. Citée par le Wall Street Journal, l’agence fédérale américaine assure que les vaccinations, les traitements et l’immunité acquise contre le Covid-19 ont considérablement réduit le risque de maladie grave depuis le début de la pandémie, même si le virus continue de circuler à des niveaux élevés dans une grande partie du pays.

« Cette orientation reconnaît que la pandémie n’est pas terminée, mais nous aide également à atteindre un point où Covid-19 ne perturbe plus gravement notre vie quotidienne », a déclaré Greta Massetti, chef de la branche de l’épidémiologie et de la prévention au CDC.