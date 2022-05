Covid. En Europe, la barre des deux millions de décès franchie (OMS)

Plus de deux millions de personnes sont décédées du Covid-19 en Europe, qui a longtemps était l’épicentre de la pandémie, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«Une étape dévastatrice a été franchie, puisque le nombre de décès dus au Covid-19 déclarés par les pays de la région Europe de l’OMS a dépassé les deux millions de personnes», a indiqué un porte-parole de l’organisation sanitaire de l’ONU.

En tout, 2.002.058 personnes sont mortes du Covid pour 218.225.294 cas recensés par l’organisation dans la zone Europe de l’OMS, qui s’étend jusqu’en Asie centrale.

Au total, près de 6,3 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie, selon des chiffres publiés par l’OMS. Environ 516 millions ont été infectées.

L’OMS a indiqué que la pandémie de Covid-19 a progressé la semaine dernière dans trois régions du monde. En revanche, le nombre des nouveaux cas à l’échelle planétaire continue de reculer sur une semaine, de même que celui des nouvelles victimes.

Par région, toutefois, le continent américain, l’Afrique et le Pacifique occidental font face à une augmentation. De leur côté, l’Europe, une partie de l’Asie et la Méditerranée orientale s’appuient sur des reculs de plus d’un quart des nouveaux cas.

Côté nouveaux décès, plus de 12.000 ont été identifiés la semaine dernière, également en baisse de près d’un quart. Presque toutes les régions ont observé une diminution de plus d’un quart, bien plus large encore dans une partie de l’Asie. Seuls le continent américain et surtout l’Afrique, avec environ 85% d’augmentation, ont dû faire face à davantage de victimes.