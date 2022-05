Covid-19: voici le dernier bilan de l’OMS

La pandémie de Covid-19 a progressé la semaine dernière dans trois régions du monde, selon un nouveau bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui précise, en revanche, que le nombre des nouveaux cas à l’échelle planétaire continue de reculer sur une semaine, de même que celui des nouvelles victimes.

D’après les données publiées mercredi soir par l’OMS, plus de 3,5 millions d’infections ont été observées la semaine dernière, soit une baisse d’environ 9%.

Par région, toutefois, le continent américain, l’Afrique et le Pacifique occidental font face à une augmentation. De leur côté, l’Europe, une partie de l’Asie et la Méditerranée orientale s’appuient sur des reculs de plus d’un quart des nouveaux cas.

Côté nouveaux décès, plus de 12.000 ont été identifiés la semaine dernière, également en baisse de près d’un quart. Presque toutes les régions ont observé une diminution de plus d’un quart, bien plus large encore dans une partie de l’Asie. Seuls le continent américain et surtout l’Afrique, avec environ 85% d’augmentation, ont dû faire face à davantage de victimes.

L’OMS appelle à la prudence sur les chiffres, tant le nombre de dépistages a reculé. Le variant Omicron et ses sous-variants rassemblent toujours presque la totalité des séquençages sur un mois. Au total, près de 6,3 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Environ 516 millions ont été infectées.

S.L. (avec MAP)