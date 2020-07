Covid-19: voici la région la plus touchée au monde

L’Amérique latine et les Caraïbes continuent de subir de plein fouet la pandémie de nouveau coronavirus. Cette partie du globe est devenue lundi la région la plus touchée au monde en nombre de morts, avec plus de 4.341.000 cas de contamination officiellement recensés.

C’est la première fois que le nombre d’infections dans cette région dépasse celui de l’Amérique du Nord, qui compte 4.330.989 cas, essentiellement aux Etats-Unis, le pays le plus touché au monde avec 4,2 millions de contaminations et près de 150.000 morts.

En Amérique Latine, le Brésil est le pays le plus touché avec plus de 2.42.000 cas et 87.131 morts lundi. Une augmentation des contaminations est constatée au Mexique, au Pérou, en Colombie et en Argentine, des pays qui tentent de relancer leur activité économique pour limiter l’impact de la pandémie.

En nombre de morts, l’Europe reste en tête, avec 207.933 décès, suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes (182.726), et des Etats-Unis et Canada (155.673).

En mai, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait déclaré que le continent américain était devenu le nouvel épicentre de la pandémie, après l’Europe.

S.L. (avec MAP)