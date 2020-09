Covid-19: une vingtaine d’écoles fermées en France

A peine quelques jours après la rentrée scolaire en France, une vingtaine d’établissements ont été fermés après des cas avérés de Coronavirus, a annoncé, vendredi, le ministre de l’Education.

Une « centaine de classes » et 22 établissements sont actuellement fermés en France, a indiqué Jean-Michel Blanquer dans des déclarations relayées par les médias du pays, précisant que « 12 structures » ont été fermées en Métropole, et « environ 10 » à La Réunion. Ce chiffre est « à rapporter aux plus de 60.000 écoles, collèges et lycées qui existent en France, donc c’est un chiffre petit », a tenu à souligner le ministre.

Il a par ailleurs ajouté qu’environ « 250 protocoles » liés au coronavirus sont déclenchés chaque jour. Ces suspicions sont la plupart du temps « liées à des facteurs externes à l’école, avec des personnes qui souvent avaient pu être contaminées avant la rentrée », a-t-il dit, se félicitant que « le protocole sanitaire fonctionne ».

En dépit de ces fermetures, le ministre a qualifié cette première semaine de rentrée de « plutôt bonne ». « Malgré les peurs, tout le monde est rentré et cela me réjouit beaucoup », a-t-il dit.

Plus de 12 millions d’élèves ont rejoint les bancs de l’école mardi dans le cadre d’une rentrée scolaire maintenue en présentiel sous de stricts mesures sanitaires. A l’école, le port du masque est obligatoire pour tous les adultes sans exception. Pour les élèves, il l’est dès la sixième.

S.L. (avec MAP)