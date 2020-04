Covid-19: un tigre testé positif au zoo de New York

Un tigre du zoo du Bronx, dans la ville de New York, a été testé positif au coronavirus, devenant le premier animal de son espèce à contracter la maladie qui fait des ravages aux Etats-Unis.

L’animal infecté est une tigresse de Malaisie, âgée 4 ans et nommée Nadia. Elle a été testée positive après avoir développé une toux sèche, selon l’administration du zoo, qui a assuré que l’’animal devrait se rétablir.

Des échantillons de la tigresse ont été prélevés et testés après que le félin, ainsi que cinq autres tigres et lions du zoo, ont commencé à montrer des symptômes de maladie respiratoire, a indiqué, de son côté, le département américain de l’Agriculture (USDA). “Bien qu’ils aient montré une diminution de l’appétit, les félins du zoo du Bronx se portent bien sous les soins vétérinaires, et sont radiants, alertes et interactifs avec leurs gardiens”, a déclaré le zoo.

“On ne sait pas comment cette maladie se développera chez les grands félins car différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections, mais nous continuerons de les surveiller de près et d’anticiper des guérisons complètes”, ajoute-t-on. Le test du Covid-19 qui a été effectué sur la tigresse a été réalisé dans un laboratoire vétérinaire et n’est pas le même test utilisé pour les êtres humains, a déclaré le Dr Paul Calle, vétérinaire en chef du zoo.

Les animaux auraient été contaminés par un employé du zoo qui a été infecté par le virus mais n’a pas montré de symptômes de la maladie, selon le zoo du Bronx, qui est fermé au public depuis le 16 mars dernier.

L’USDA conseille, par conséquent, à toute personne atteinte du coronavirus de minimiser le contact avec les animaux, y compris les animaux domestiques, jusqu’à ce que plus d’informations soient connues sur le virus.

S.L. (avec MAP)