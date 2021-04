Covid-19: un premier cas de variant indien détecté en France

Un premier cas du variant indien a été identifié dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, rapportent ce jeudi soir les médias français.

« Je ne pense pas que ce soit le premier cas en France mais c’est le premier cas dans notre région, en Lot-et-Garonne, qui a été confirmé puisque le séquençage a été fait à Toulouse », a déclaré sur Bfmtv, Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine.

Un cas suspect, qui revenait également d’Inde avec le Covid, a également été identifié à Bordeaux.

« On suspecte que ce soit le variant indien au criblage. Le virus est en train d’être séquencé au CHU de Bordeaux et on aura la réponse en fin de semaine », a-t-il ajouté, précisant que les deux cas « ne sont pas pour l’instant des cas graves » et « ils ne sont pas hospitalisés ».

Face aux risques de propagation des variants du Covid-19, particulièrement brésilien, les autorités françaises ont décidé la suspension des vols avec le Brésil, où la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 ne cesse de se dégrader.

La France a annoncé l’instauration d’une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance du Brésil, d’Argentine, du Chili et d’Afrique du Sud, face à l’inquiétude sur ces variants.

