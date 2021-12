Covid-19: restrictions drastiques en Allemagne

L’Allemagne va imposer des restrictions drastiques aux non-vaccinés s’apparentant à un quasi-confinement.

La chancelière Angela Merkel a annoncé jeudi un durcissement des restrictions visant les personnes non vaccinées contre le Covid-19, qui n’auront plus accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture ou de loisirs.Ils devront aussi limiter leurs contacts, à domicile ou à l’extérieur.

Ces mesures ont été prises à l’issue d’une réunion avec son successeur, Olaf Scholz, et les dirigeants des 16 régions du pays. Un projet de loi sur l’obligation vaccinale, à laquelle M. Scholz est favorable, sera soumis au parlement pour une entrée en vigueur en février ou mars.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), basé à Stockholm, a de son côté indiqué que « les données préliminaires suggèrent un avantage substantiel » du nouveau variant sur le variant Delta jusqu’ici dominant.

Sur la base de ces modèles mathématiques, « Omicron pourrait causer plus de la moitié des infections provoquées par le virus SARS-CoV-2 dans l’Union européenne d’ici les tout prochains mois », a mis en garde l’agence jeudi.

D’autant que, selon une étude de scientifiques sud-africains, le risque d’attraper une nouvelle fois le Covid-19 est accru avec le variant Omicron.

BS