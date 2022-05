Covid-19: près d’un million de possibles réinfections en France

Quelque 961.550 cas possibles de réinfection par le Covid-19 ont été identifiés en France avec la flambée de contaminations liées au variant Omicron, a indiqué vendredi l’agence Santé publique France.

«Les résultats obtenus sur les prélèvements compris entre le 2 mars 2021 et le 24 avril 2022 montrent 961.550 cas possibles de réinfection identifiés, dont 96,7% depuis le 06 décembre 2021», selon l’agence sanitaire.

Pour Santé Publique France, une réinfection possible intervient lorsqu’un premier épisode de Covid-19 est suivi d’un deuxième, à condition qu’ils soient espacés d’au moins 60 jours.

Les adultes âgés de 18 à 40 ans et les professionnels de santé ont été les catégories les plus touchées par le virus, relève-t-elle, notant que les femmes ont été un peu plus réinfectées que les hommes alors que l’écrasante majorité des deuxièmes épisodes est survenue lors de la cinquième vague de la pandémie.

Le variant Omicron est en cause dans une quasi-totalité des réinfections possibles (près de 93%), selon les résultats de criblage disponibles et interprétables.

« Après une courte stabilisation début janvier 2022, la proportion des cas possibles de réinfection rapportés à l’ensemble des cas de Covid-19 a régulièrement augmenté » et a représenté 6,9% la semaine du 19 avril, a noté Santé publique France.

Le rebond de la circulation du Sars-Cov-2 au printemps et l’émergence du sous-lignage d’Omicron BA.2, plus transmissible que BA.1 et devenu majoritaire, sont «deux facteurs pouvant jouer un rôle dans la tendance actuelle à l’augmentation du nombre de réinfections», précise l’agence sanitaire.

Dans le sillage d’une décrue soutenue des infections, le ministre de la santé, Olivier Véran a annoncé mercredi que l’obligation de porter le masque dans les transports en communs sera levée en France dès le 16 mai.

Il s’agit de l’une des dernières mesures encore en vigueur en France face à l’épidémie de Covid 19, depuis la fin du “pass vaccinal” et du masque en intérieur en mars dernier.

S.L. (avec MAP)