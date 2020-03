Covid-19: près de 1700 décès en France

Le nombre de décès liés au coronavirus recensés dans les hôpitaux de France depuis le début de l’épidémie s’élève à 1.696 décès dont 365 comptabilisés durant les dernières vingt quatre heures, a déclaré, jeudi soir, le Directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

A l’heure actuelle «on dénombre 1.696 décès depuis le début de la surveillance hospitalière », a indiqué le responsable français qui a annoncé le décès d’une adolescente de 16 ans en Île-de-France.

Lors de son point de presse quotidien, le directeur général de la Santé a fait état également de l’hospitalisation de 13.904 personnes dont 3.375 admises en réanimation (+548 en une journée). Parmi les patients dans un état grave, 34% ont moins de 60 ans et 58% entre 60 et 80 ans, a-t-il précisé.

Par ailleurs, 4.948 personnes sont guéries, sorties de l’hôpital, contre 3.900 mercredi, « un chiffre qui progresse très vite », a indiqué Jérôme Salomon.

En appui aux efforts déployés par les hôpitaux en France pour répondre à la déferlante de cas de coronavirus, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi le lancement d’une opération militaire baptisée “Résilience”.

Cette opération sera entièrement consacrée à l’aide et au soutien des populations ainsi qu’à l’appui au service public pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en métropole et en Outre-Mer particulièrement dans les domaines sanitaire, logistique et de la protection.

