Covid-19: plus d’un million de vidéos retirées par YouTube

YouTube a indiqué mercredi avoir retiré plus d’un million de vidéos contenant de la « désinformation dangereuse sur le coronavirus » depuis le début de la pandémie, au moment où les réseaux sociaux sont accusés de contribuer à la propagation d’idées trompeuses sur la Covid-19 et les vaccins.

La plateforme vidéo de Google a défendu ses techniques de modération des contenus, en insistant sur la priorité donnée aux sources légitimes et fiables, comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« Nous retirons près de 10 millions de vidéos par trimestre, dont la majorité n’atteignent même pas les dix vues », a souligné Neal Mohan, directeur produits du site, dans un communiqué publié mercredi.

Mais « si on regarde seulement ce que nous enlevons, on passe à côté des montagnes de contenus que les gens voient vraiment », insiste-t-il, notant qu' »en tout, entre 0.16% et 0.18% des visionnages concernent des contenus qui enfreignent nos règles. »

« Pour la Covid-19, nous nous basons sur le consensus des experts des organisations de la santé (…). Mais dans la plupart des autres cas, la désinformation est plus difficile à évaluer. »

La question de la désinformation autour du Covid-19 et des vaccins a pris de telles proportions qu’en juillet, le président américain Joe Biden a même estimé que Facebook et d’autres plateformes « tuaient » des gens en laissant circuler de fausses informations sur la vaccination contre la Covid-19.

Les patrons de Facebook, Twitter et Google ont été convoqués à plusieurs reprises pour répondre aux questions des parlementaires américains, notamment sur le sujet de la modération des contenus.

S.L. (avec MAP)