Covid-19: plus de la moitié des Français ont transgressé le 2ème confinement

Plus de la moitié des Français ont reconnu avoir transgressé, au moins une fois, les règles du deuxième confinement, selon les résultats d’un sondage relayés jeudi par les médias de l’hexagone.

Depuis l’entrée en vigueur du reconfinement décrété pour enrayer une deuxième vague plus virulente de l’épidémie du coronavirus, 60% des personnes interrogées ont transgressé au moins une fois le confinement, selon cette enquête réalisée par l’institut « Ifop ».

Il s’agit de 27 points de plus par rapport au premier confinement mis en place entre le 17 mars et le 11 mai derniers, selon ce sondage, réalisé en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 2030 Français âgés de 18 ans et plus.

Les personnes sondées disent avoir utilisé l’attestation de déplacement dérogatoire à d’autres fins que celles indiquées, en recevant de la famille ou des amis, ou encore en se déplaçant au-delà de la limite autorisée d’une heure.

Face à une deuxième vague épidémique plus violente que celle du printemps dernier, le gouvernement a imposé un reconfinement de quatre semaines au moins jusqu’au 1er décembre sur tout le territoire français en vue de freiner la propagation du Covid-19.

Dans ce sillage, le Parlement a adopté a validé récemment la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février, afin de permettre à l’exécutif de prendre des mesures d’exception pour lutter contre la pandémie.

