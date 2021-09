Covid-19: où en est la situation en Chine ?

La ville de Xiamen, ville portuaire de la province chinoise du Fujian (Est) a lancé une campagne de tests de dépistage à grande échelle en raison de la dernière recrudescence des cas covid-19, ont indiqué mardi les autorités.

Tous les résidents de la ville doivent subir des tests, selon le centre de prévention et de contrôle de la COVID-19 de la ville.

Les universités, les écoles primaires et secondaires et les écoles professionnelles devront faire cours en ligne, tandis que les écoles maternelles ont reçu pour consigne de suspendre leurs activités. Mardi à 11h00, Xiamen avait signalé 35 cas confirmés transmis localement et un porteur asymptomatique, selon la même source.

Une zone de l’arrondissement de Tongan de la ville a été classée à risque élevé après le signalement de foyer d’infection par la COVID-19 dans une usine de la zone.

Il est conseillé aux habitants de Xiamen de ne pas quitter la ville sauf en cas de nécessité, et ceux qui souhaitent partir doivent fournir un code sanitaire vert ainsi qu’un résultat négatif au test d’acide nucléique dans les 48 heures précédant leur départ.

Afin d’endiguer la propagation du virus, les autorités routières du Fujian ont mis en place un contrôle du trafic au niveau de plusieurs péages des autoroutes de la province.

