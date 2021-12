Covid-19: Omicron désormais dominant aux Etats-Unis

Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, est désormais dominant aux Etats Unis, avec 92% des cas concentrés dans les Etats de New York et du New Jersey.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), 73% des cas détectés durant la semaine du 12 au 18 décembre aux Etats Unis sont ceux d’Omicron contre 7,9% seulement pour Delta.

Cette recrudescence des cas à New York intervient alors que les responsables de l’Etat sont engagés dans une course contre la montre pour élargir les tests de dépistage et la campagne de vaccination.

D’après le département de la Santé de l’Etat, la métropole américaine enregistre en moyenne près de 7.000 nouveaux cas chaque jour, soit le triple du taux d’il y a trois semaines.

Face à cette situation, les autorités sanitaires américains ont exhorté à nouveau les citoyens à se faire vacciner en recevant une troisième dose, alors que le nombre de décès causés par le coronavirus vient d’atteindre les 800.000 cas.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le variant Omicron, qui se propage plus vite que le variant Delta, provoquerait des symptômes moins sévères.

A la date du 9 décembre, Omicron a été recensé dans 63 pays des six régions de l’OMS, qui indique que la menace globale posée par ce nouveau variant dépend en grande partie de son degré de transmissibilité.

Il dépend également de l’efficacité des vaccins et de l’infection préalable à protéger contre l’infection, la transmission, la maladie clinique et le décès, mais aussi de la virulence d’Omicron par rapport aux autres variants, selon l’agence onusienne.

