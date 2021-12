Covid-19: nouveau record de contaminations en France

La France a franchi vendredi soir, la barre des 94.000 nouveaux cas de Covid-19, un nouveau record jamais atteint depuis le début de l’épidémie en mars 2020, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Un total de 94.124 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, sous l’effet d’une cinquième vague épidémique marquée par une hausse des contaminations au variant Omicron beaucoup plus contagieux.

Le précédent record remonte à jeudi, où plus de 91.000 cas avaient été enregistrés. De tels niveaux n’avaient été plus enregistrés depuis le pic de la 2e vague, en novembre 2020 où un total de 86.852 cas avaient été recensés.

La pression continue aussi de monter sur les services de soins critiques, qui comptent 3.254 patients contre 3.208 mardi, avec 316 nouvelles admissions. A l’heure actuelle, 16.173 personnes sont hospitalisées, contre 16.060 la veille.

Quant au nombre de décès depuis le début de l’épidémie, il a atteint 122.462, soit 169 de plus que la veille.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, près de 52,7 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 78,1 % de la population totale), et plus de 51,5 millions ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 76,5% de la population totale). Par ailleurs, près de 22 millions de personnes ont reçu une dose supplémentaire, depuis le début de la campagne de rappel.

Alors que les records de contaminations s’enchaînent, l’exécutif devrait procéder à une réévaluation de la situation sanitaire, selon les médias locaux.

Le Président Emmanuel Macron tiendra lundi prochain un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19, juste avant un conseil des ministres exceptionnel qui doit adopter le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal.

Jeudi, le conseil scientifique, qui conseille le gouvernement sur l’épidémie, a alerté sur l’extrême contagiosité du variant Omicron. « Dans quelques jours, ce virus sera dominant en France », a prévenu son président, Jean-François Delfraissy.

« Sa progression est extrêmement rapide, surtout parmi les 20-29 ans. En janvier, on s’attend à des centaines de milliers de nouveaux cas par jour », a souligné, pour sa part, l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, également membre du conseil scientifique.

Le conseil scientifique a également mis en garde contre le risque de « désorganisation » de la société, en raison de l’isolement et des arrêts de travail des personnes testées positives et travaillant « dans les secteurs stratégiques », comme la distribution alimentaire, l’énergie, les transports et la santé.

AJ