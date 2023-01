Covid-19 : malgré l’incertitude, la Chine veut se rassurer

Par LeSiteinfo avec MAP

Il y a deux semaines, Beijing, la capitale de la Chine, avait des airs d’une ville fantôme. Les avenues étaient désertes et les lieux publics abandonnés. Le spectre de l’insaisissable Covid-19 hantait les esprits, poussant les Pékinois à s’enfermer chez eux se contentant de suivre sur les médias l’évolution d’une situation qui semblait s’enliser dans l’incertitude.

Après quelques jours d’hésitation suite à la levée complète des drastiques mesures de contrôle mises en œuvre par le pays depuis le déclenchement de la pandémie il y a trois ans, la capitale a commencé à retrouver sa vivacité. Ses 26 millions habitants retournent à la vie normale, quoique prudemment. Le métro de la ville, auparavant abandonné à ses quais vides, retrouve ses passagers, masqués certes, mais l’air défiants face au virus qui poursuit sa poussée dans cette nation de 1,4 milliard d’âmes.

Les restaurants et les autres lieux de divertissement ont été pris d’assaut lors des fêtes de fin d’année par une population avide de renouer avec des habitudes que le virus a mis au point mort. La population demeure quand même prudente. Face au manque d’informations chiffrées sur l’ampleur de la pandémie, les autorités ayant cessé de publier des données sur le nombre des infections, chacun y va de sa propre lecture des informations glanées dans les médias et sur les réseaux sociaux pour se faire une idée sur la situation pandémique. Les restrictions imposées par plusieurs pays aux voyageurs en provenance de la Chine demeurent l’un des sujets les plus discutés par les Chinois dans ce contexte d’envolée des infections. Sur Weibo, le twitter chinois, les utilisateurs sont divisés.

Certains trouvent ces restrictions justifiées, tout en rappelant la décision de la Chine elle-même de fermer ses frontières pendant trois ans jusqu’à la récente mise en œuvre de nouvelles directives sanitaires, prévoyant notamment la réouverture des frontières du pays. Nombreux sont les internautes qui estiment que chaque pays a le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé de sa population. D’autres pensent que ces restrictions sont une occasion pour les Chinois de voyager à l’intérieur de la Chine et de découvrir les richesses historique, culturelle et touristique de ce vaste pays.

Sur le plan officiel, la Chine se mobilise. L’objectif est clair : relever le pari de la transition sanitaire, dont le coup d’envoi a été donné avec le démantèlement pur et simple de la redoutable stratégie dite de « Zéro Covid », qui prescrivait des mesures des plus pénibles pour contenir un virus brutal et intraitable. Se targuant des résultats de la lutte acharnée menée par le pays contre le virus au summum de sa puissance en 2020-21, les dirigeants chinois se prévalent de la science comme arme dans l’actuel round du combat contre un Covid-19 qui déjoue les pronostics.

La science prouve, à leurs yeux, que le virus s’est affaibli, même si ses variants incontrôlables, sont hautement contagieux. Cette évolution justifie, à leur regard, un changement de stratégie : le passage de la prévention des infections au traitement médical.

Le défi est de taille. Preuve en est la hausse continue des infections. Il s’agit d’une conclusion que les observateurs déduisent sur la base des mesures prises, dont l’augmentation record de la production de médicaments et de fournitures médicales liés au Covid-19 et l’aménagement de centaines d’hôpitaux provisoires à travers le territoire. Des indices qui poussent à croire que la situation est bel et bien inquiétante. Dans les médias officiels on reconnait l’ampleur du défi tout en soulignant la détermination des autorités à le relever, notamment à travers l’élargissement de la vaccination en particulier des personnes âgées et en minimisant l’impact du virus sur la santé de la population et de l’économie.

En réagissant aux commentaires parfois acerbes dans la presse occidentale au sujet de l’actuelle flambée des infections en Chine, les médias chinois soulignent que trois années de lutte contre le virus ont permis à la Chine de développer un savoir-faire scientifique et des outils technologiques capables d’aider le pays à réussir sa transition sanitaire. La mobilisation populaire est une autre ligne de défense mise en avant dans les médias du pays comme bouclier contre la poussée du Covid.

Nombreuses sont les cas de citoyens se portant volontiers pour aider dans la distribution des médicaments et l’assistance aux personnes atteintes par le virus. « Alors que le virus s’affaiblit, le peuple chinois devient davantage préparé pour le vaincre », a écrit un commentateur dans un média officiel, relevant que la mobilisation populaire « est une nouvelle muraille de Chine » contre le Covid.

Dans son message du nouvel an, le président chinois, Xi Jinping, a tenté de donner de l’espoir à son peuple au milieu d’un rude hiver assombrit par le virus. « La lutte contre le Covid-19 est entrée dans une nouvelle phase qui demande toujours un travail assidu (…) l’espoir se dessine devant nous. Redoublons d’efforts, car la persévérance et la solidarité nous conduiront à la victoire », estime-t-il.