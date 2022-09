Covid-19: l’OMS prévoit un hiver compliqué

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti jeudi contre une augmentation des hospitalisations et des décès liés au Covid-19 dans les mois à venir dans le monde, mettant en garde contre la possibilité d’un sous-variant plus transmissible. « A l’approche du temps plus froid dans l’hémisphère nord, il est raisonnable de s’attendre à une augmentation des hospitalisations et des décès dans les mois à venir », a prévenu le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d’une conférence régulière sur le Covid-19.

Et d’ajouter que les sous-variants d’Omicron sont « plus transmissibles que leurs prédécesseurs » et que « le risque de variants encore plus transmissibles et plus dangereux demeure ».

« Même dans les pays à revenu élevé, 30 % des agents de santé et 20 % des personnes âgées ne sont toujours pas vaccinés », a également rappelé le Dr Ghebreyesus, insistant sur le risque de ces lacunes de vaccination.

L’OMS a, au cours de cette conférence, remis au goût du jour de vieilles recettes contre la maladie. « Même si vous êtes vacciné, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour réduire votre propre risque d’infection, et pour réduire le risque d’infecter quelqu’un d’autre ».

« Si vous vous trouvez dans un espace intérieur bondé, portez un masque et ouvrez les fenêtres », a, par ailleurs, suggéré le patron de l’agence onusienne, rappelant aux populations de « continuer à se laver les mains, contribuant ainsi à tous de se protéger ».

Plus de 599 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés dans le monde dont plus de 6,4 millions de décès. Plus de de 12,4 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, selon un décompte établi par l’OMS le 24 août 2022.

Cette conférence a également été l’occasion de se pencher sur la variole du singe qui touche plus 48.895 cas dans le monde et qui a entraîné 15 décès, selon l’OMS.

« Ces signes confirment ce que nous n’avons cessé de dire depuis le début : qu’avec les bonnes mesures, c’est une épidémie qui peut être arrêtée », a conclu le Dr Tedros.

S.L. (avec MAP)