Covid-19: l’OMS donne des nouvelles rassurantes

Avec plus de 2,6 millions de nouvelles infections du nouveau coronavirus et plus de 72.000 décès enregistrés dans le monde au cours de la semaine écoulée, les nombres mondiaux de cas et de décès hebdomadaires ont diminué respectivement de 12% et de 2%, a annoncé ce mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Le nombre de cas et de décès dans le monde a ainsi continué de diminuer au cours de la semaine écoulée », a indiqué l’organisation mondiale dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Du 7 au 13 juin, l’OMS a été informée de 2.655.782 nouveaux cas dans le monde et de 72.528 décès liés à la Covid-19.

L’incidence des cas a ainsi diminué dans cinq des six régions de l’OMS, notamment en Asie du Sud-Est (baisse de 27%) et en Europe (baisse de 13%).

Si les régions des Amériques et de la Méditerranée orientale ont signalé des chiffres similaires par rapport à la semaine précédente, l’Afrique, quant à elle, a signalé une augmentation de son nombre de cas de 44%.

La mortalité a également augmenté en Afrique (plus 20%) et en Asie du Sud-Est (plus 12%) mais a diminué en Europe (moins 17%) et en Amérique du Nord et du Sud (moins 7%).

Bien que le nombre de nouveaux décès signalés au cours de la semaine écoulée ait diminué dans toutes les régions, à l’exception des régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, « la mortalité mondiale reste élevée avec plus de 10.000 décès signalés quotidiennement ».

L’Inde représente la majorité des cas enregistrés au cours de la semaine écoulée. Mais avec 630.650 nouveaux cas, il s’agit d’une diminution de 31%.

Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été aussi signalés par plusieurs pays des Amériques, selon l’OMS. C’est le cas du Brésil (454.710 nouveaux cas, semblable à la semaine précédente), l’Argentine (177.693 nouveaux cas, baisse de 17%), la Colombie (176 661 nouveaux cas, semblable à la semaine précédente) et les États-Unis (105.019 nouveaux cas, augmentation de 6%).

Suivent la Russie (plus de 82.000), l’Iran (plus de 59.000), l’Indonésie (plus de 55.000), le Chili (plus de 48.000), l’Afrique du Sud (plus de 47.000), le Royaume-Uni (plus de 46.000) et la Turquie (plus de 42.000).

