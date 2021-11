Covid-19: l’Europe centrale frappée par une nouvelle vague

Les pays d’Europe Centrale croulent sous une nouvelle vague épidémique du Covid-19 qui fait craindre une augmentation en flèche du nombre des personnes infectées par le virus à la veille de l’hiver.

Toutes les autorités sanitaires des Etats de la région (Pologne, Hongrie, République Tchèque et Slovaquie), relayées par les media locaux, tirent la sonnette d’alarme sur l’avancée du virus à une vitesse effrénée, appelant à la prise de mesures comme au printemps dernier: distance sociale, port du masque dans les lieux clos et pass sanitaire pour l’accès aux lieux publics.

En Pologne, 12.493 cas du coronavirus et 19 décès ont été enregistrés dimanche, a annoncé le ministère de la Santé qui appelle la population à la vigilance notamment à Varsovie et sa région ainsi qu’à Lublin (Sud-Est du pays) qui connaissent le nombre le plus élevé des personnes contaminées par le virus.

Le nombre des décès en Pologne pourrait grimper de 76.000 aujourd’hui à 88.850 à la fin de l’année. Toutefois, le gouvernement polonais exclut pour l’instant un semi confinement comme au printemps dernier.

En Hongrie, la situation est aussi alarmante, le pays enregistre en moyenne 7000 cas par jour depuis plusieurs semaines. La Hongrie demeure le pays le plus endeuillé en Europe Centrale voire dans le monde, au prorata de sa population (près de 10 millions d’âmes). Elle enregistrerait 36.000 décès causés par le Covid-19 d’ici la fin de l’année, contre 30.000 à l’heure actuelle.

En dépit d’une situation sanitaire intenable, les autorités hongroises ne comptent prendre aucune restriction sanitaire. Le Premier ministre Victor Orban a fait savoir qu’il n’entendait pas imposer de sévères restrictions, préférant miser sur la vaccination.

En République Tchèque, le ministère de la Santé à recensé dimanche, 5736 nouveaux cas de Covid-19 soit 700 de plus par rapport à la semaine précédente. Par ailleurs, 40 personnes meurent chaque jour depuis plusieurs semaines des suites du virus. Les ministères tchèques de la Défense et de la Santé ont convenu que l’armée continuerait à apporter son aide dans la gestion de la pandémie, a indiqué le journal pragois Radiozurnal.

La collaboration des militaires sera prolongée essentiellement dans le cadre du projet national de quarantaine intelligente et de l’équipe de gestion gouvernementale et ce jusqu’à la fin du mois de janvier 2022.

En Slovaquie, pays de 5,4 millions d’habitants, le virus circule rapidement avec une moyenne de 500 personnes infectées par jour. Le gouvernement appelle la population à respecter les mesures sanitaires mais ne compte pas prendre des mesures sèvres du genre ce celles adoptées au printemps dernier

La Slovaquie compte 12.800 morts du virus Covid-19, un chiffre qui passerait à 17.300 d’ici la fin de l’année. Selon les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, l’institut de statistique sur la santé publique de l’université de Washington, la nouvelle vague de l’épidémie devrait culminer avant la fin de l’année dans chacun de ces pays.

Selon ces projections, en Hongrie, en Pologne et en Tchéquie, le nombre de malades atteindra son maximum à la fin du mois de novembre, le pic d’hospitalisations sera atteint mi-décembre et le pic de décès autour de Noël. Toutefois, cette vague épidémique automnale sera vraisemblablement moins mortelle que la précédente du printemps 2021.

En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit dans les quatre pays, membres de l’Union Européenne. A ce jour, la Hongrie a vacciné 58 pc de la population, contre 56 pc en République Tchèque, 52 pc en Pologne et 44 pc en Slovaquie, indiquent des données du centre européen de prévention et de contrôle de maladie. La couverture vaccinale dans ces pays est inférieure à celle de l’Europe de l’Ouest, où elle atteint 65 pc de la population en Allemagne, 69 pc en Italie et 72 pc en France.

