Covid-19: les vaccins chinois sont-ils efficaces contre le variant Delta ?

Les vaccins chinois sont efficaces contre le variant Delta de la Covid-19, a indiqué vendredi l’éminent épidémiologiste chinois, Zhong Nanshan, tout en exhortant les gens à se faire vacciner.

La résurgence de l’épidémie à Guangzhou, capitale provinciale du Guangdong (sud), marquait la première fois que la Chine devait faire face à la propagation du variant Delta au sein du pays, relève Zhong.

Le variant, qui a été identifié pour la première fois en Inde, dispose d’une période d’incubation plus courte et les personnes infectées mettent plus de temps à se rétablir, a-t-il dit.

Au total, 153 cas ont été signalés à Guangzhou depuis le mois de mai, mais aucun nouveau cas local n’a été rapporté du 19 au 24 juin. « Il faut vacciner plus de gens pour établir une immunité collective », a indiqué Zhong.

A ce jour, plus de 1,1 milliard de doses de vaccins ont été administrées sur la partie continentale de la Chine.

La Chine vise à vacciner 70 à 80% de sa population entre la fin de cette année et le milieu de l’année prochaine, selon le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies.

S.L. (avec MAP)