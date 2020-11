Covid-19: les Pays-Bas durcissent les restrictions

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé ce mardi un durcissement des restrictions pour enrayer la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, en fermant les musées, les cinémas, les zoos, ainsi que différents autres lieux accueillant du public pour une durée de deux semaines.

« Le nombre de cas (d’infections au coronavirus) doit diminuer plus vite », a insisté Rutte lors d’une conférence de presse, relevant que ces nouvelles mesures sont difficiles, « mais il n’y a pas d’autre solution ».

« Afin de réduire les mouvements et les contacts, tous les bâtiments recevant du public et les lieux de rassemblement intérieurs et extérieurs doivent fermer pour deux semaines », a-t-il ajouté.

Ces nouvelles mesures s’ajoutent à la fermeture des cafés et restaurants, décrétée par les autorités néerlandaises le 14 octobre pour freiner la progression exponentielle du virus dans le pays. Le port du masque a été, par ailleurs, rendu obligatoire dans tous les espaces clos pour les plus de 13 ans.

Les autorités sanitaires néerlandaises ont fait état mardi de 7.776 nouveaux cas de contamination de coronavirus. En outre, le nombre de décès causés par le Covid-19 dans le pays a augmenté de 113 morts au cours des dernières 24 heures.

M.S. (avec MAP)