Covid-19 : les fatalités en baisse à New York

Le bilan des fatalités quotidiennes liées au nouveau coronavirus est en baisse dans l’Etat de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, avec 335 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, une diminution notable par rapport aux deux dernières semaines où ce chiffre dépassait quotidiennement les 600 morts.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a estimé que ce bilan quotidien est bien “en baisse” et quasiment stable au cours des trois derniers jours, mais reste néanmoins “tragiquement élevé”.

Cuomo a également affirmé que le nombre d’hospitalisations et d’intubations (respiration artificielle) dans son Etat étaient toujours en baisse, ce qui confirme que New York a réussi à aplatir et inverser la courbe de la pandémie.

L’Etat de New York, qui englobe la ville éponyme, s’étend sur une superficie de plus de 141.000 km carrés jusqu’à la frontière canadienne, avec une population de près de 20 millions d’habitants.

Le gouverneur Cuomo avait annoncé lundi que son Etat compte rouvrir son économie et lever les mesures de confinement en deux phases à partir de la mi-mai prochain.

New York devra ainsi suivre les directives fédérales du Centre américain de contrôle des maladies (CDC) et examinera quelles régions de l’Etat ont connu une baisse du taux d’hospitalisation pendant 14 jours consécutifs avant de rouvrir les commerces et services jugés non essentiels.

La première phase impliquera la réouverture des entreprises de construction et de fabrication à faible risque pour la santé publique. Cette première étape se produirait très probablement d’abord dans le nord de l’Etat de New York, dans des régions qui ne sont pas lourdement touchées par la pandémie, a précisé le gouverneur.

La deuxième phase permettra la réouverture d’entreprises plus essentielles qui présentent également un faible risque pour la santé publique. Un écart de deux semaines séparera les deux phases afin que l’Etat puisse surveiller l’impact de ces changements sur la santé publique.

M.S. (avec MAP)