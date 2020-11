Covid-19: les Etats-Unis franchissent la barre des 250.000 décès

Les États-Unis ont franchi mercredi le seuil symbolique des 250.000 décès liés au coronavirus, alors que le pays est confronté à une nouvelle flambée.

Depuis le début de la pandémie, quelque 10,7 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés et le nombre de contaminations a récemment explosé frôlant de nouveaux records avec près de 150.000 cas par jour. « Les experts prédisent que le pays pourrait bientôt signaler 2.000 décès par jour ou plus, égalant ou dépassant le pic printanier, et que 100.000 à 200.000 Américains supplémentaires pourraient mourir dans les mois à venir », s’alarme le New York Times avant d’indiquer que la gravité de la situation dépendra de divers facteurs, notamment de la manière dont les mesures préventives seront mises en œuvre et du moment où un vaccin est déployé.

Un certain nombre d’États à travers le pays ont déjà pris des mesures plus drastiques au cours de la semaine dernière, dont l’obligation du port de masque ou encore un confinement partiel en attendant le début de l’opération de vaccination. D’après le Dr Moncef Slaoui, conseiller scientifique de l’opération « Warp Speed » (vitesse de l’éclair) lancée par la Maison Blanche, quelque 20 millions d’Américains pourraient recevoir un vaccin contre le coronavirus en décembre. Et de 25 à 30 millions d’autres pourraient être vaccinés chaque mois par la suite.

La société américaine de biotechnologie Moderna vient d’annoncer avoir développé un vaccin très efficace, une percée qui intervient une semaine après celle de Pfizer. Aussi bien le président Donald Trump que le président élu Joe Biden ont salué la nouvelle tout comme la communauté scientifique ainsi que les marchés financiers.

S.L. (avec MAP)